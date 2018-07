Circolare del Ministero: per prima iscrizione a scuola basterà autocertificazione

ROMA - Per la frequenza del prossimo anno scolastico 2018-19 basterà l’autocertificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentarsi alle scuole. Non è perentorio il termine del 10 luglio. Lo hanno affermato il ministro della salute e quello dell’istruzione, Giulia Grillo e Marco Bussetti, illustrando la circolare congiunta in merito all’obbligo vaccinale per il prossimo anno scolastico. Non sarà dunque necessario, come era previsto per legge, presentare entro il 10 luglio la certificazione ufficiale della asl che comprovi l’avvenuta vaccinazione.



Grillo ha precisato quindi che la data di scadenza del 10 luglio anche per la presentazione dell’autocertificazione «non è perentoria» ed ha aggiunto che, in ogni caso, «la mancata presentazione della documentazione non comporterà la decadenza dell’iscrizione scolastica».

«La legge sui vaccini deve essere cambiata, cercheremo di farlo nel più breve tempo possibile» ha inoltre aggiunto il ministro. Da cambiare per la Grillo, che ha anche annunciato di aspettare un bimbo che sarà regolarmente vaccinato, è «l'obbligatorietà: la vogliamo alleggerire rispetto al decreto Lorenzin e creare forme di obbligatorietà flessibili che si adattino alle reali esigenze, sia della popolazione sia dello scorrere del tempo, visto che le coperture vaccinale cambiano. Faremo un’altra legge a firma M5s-Lega».