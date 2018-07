Fumo: Parigi sperimenta divieto nei parchi, stop per 4 mesi in 4 spazi verdi

Roma, 5 lug. (AdnKronos Salute) - Parigi punta a parchi pubblici 'no smoking'. La capitale francese ha dato il via libera a un provvedimento per la sperimentazione - che durerà quattro mesi - del divieto di fumo in quattro giardini della città. Parigi segue l'esempio di Strasburgo che dal 1 luglio ha vietato le sigarette nei principali parchi.

Il provvedimento, promosso da un gruppo radicale, non ha individuato i giardini pubblici in cui si testerà il divieto e che dovranno essere scelti nei prossimi giorni dai vertici dei differenti municipi cittadini. Secondo i promotori della misura, vietare il fumo in questi luoghi tutelerebbe in particolare i bambini considerando che nei parchi ci sono spesso aree giochi, e i giovani che sarebbero meno esposti al cattivo esempio. C'è, inoltre, un obiettivo ambientale: ogni anno, infatti, diverse tonnellate di cicche vengono raccolte proprio nei parchi pubblici.