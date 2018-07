Pediatria: Istat, sovrappeso 1 bimbo italiano su 3

Roma, 6 lug. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su tre è in sovrappeso, ma la tendenza è in miglioramento: fra il 2010-11 e il 2015-16 la percentuale scende dal 36,6% al 34,2% nella popolazione da 6 a 10 anni. Lo rileva l'Istat nel 'Rapporto SDGs 2018', che propone un aggiornamento e un ampliamento dell'applicazione in Italia dell'Agenda 2030 adottata nel 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, composta da 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs), declinati in 169 target, che fanno riferimento a diversi domini dello sviluppo sociale ed economico.