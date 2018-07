Tumori: Lilt Milano, show di Fiorello per i bimbi malati

Milano, 9 lug. (AdnKronos Salute) - Una serata dedicata ai piccoli malati oncologici assistiti dalla sezione milanese della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Protagonista lo showman Rosario Fiorello, che domenica 23 settembre alle 21 porterà in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano lo spettacolo benefico 'Stasera Fiorello per la solidarietà', i cui proventi saranno interamente devoluti alla Lilt.

"Avere al nostro fianco Fiorello è un grande onore e siamo grati all'artista per aver scelto di sostenerci nel 70esimo anniversario di attività dell'associazione - sottolinea il presidente di Lilt Milano, Marco Alloisio - La nostra attenzione è rivolta non solo agli adulti, ma anche ai piccoli pazienti oncologici per i quali abbiamo creato nel 1978 il Servizio assistenza bambini, per aiutarli concretamente a superare l'esperienza dolorosa della malattia".

Il servizio - ricorda Lilt in una nota - è nato all’interno dell'Istituto nazionale tumori di Milano ed è articolato in vari progetti: le case accoglienza, l'ambulatorio odontoiatrico, le attività ludico-didattiche e la reperibilità telefonica h24. Il costo annuale per garantire questi servizi è di 500 mila euro, che quest'anno verranno in parte finanziati grazie ai fondi raccolti dallo show dell'artista siciliano.