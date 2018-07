Roma, 9 lug. (AdnKronos Salute) - "Credo nel 'daspo' ambientale: chi inquina, a mio parere, è il caso che lasci il territorio perché vuol dire che non ama quel luogo". Lo afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del Rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente.

Il ministro propone il daspo ambientale per chi inquina come accade in campo sportivo con l'allontanamento dei tifosi violenti.