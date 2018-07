Sanità: ministero, nessun allarme morbillo da Italia a Regno Unito

Roma, 9 lug. (AdnKronos Salute) - Nessuna delle segnalazioni registrate fa presagire situazioni di allarme per casi di morbillo provenienti dall’Italia. La sorveglianza è molto attiva e dimostra una limitata circolazione di casi di varia provenienza. In proposito, non risultano focolai epidemici attribuibili all'importazione di casi. Così in una nota il ministero della Salute che, attraverso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rende note le informazioni scambiate sui casi di morbillo nell’ultimo semestre tra il nostro Paese e il Regno Unito (Uk), per mezzo del sistema internazionale Early Warning and Response System (Ewrs).

Sarà cura del ministero, attraverso l'interlocuzione con il commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Povilas Andriukaitis - assicura la nota - fare piena luce sulle dichiarazioni pubblicate in questi giorni sui quotidiani nazionali al fine di evitare inutili e dannosi allarmismi.

Il ministero evidenzia, in particolare, fra le segnalazioni dell'Ewrs nel periodo gennaio-giugno 2018, un caso di 'importazione' di morbillo dal Regno Unito all'Italia: una cittadina inglese è arrivata nel nostro Paese il 30 maggio sviluppando febbre il giorno stesso con successivo ricovero al Gemelli. E' stata attivata la sorveglianza dei contatti.

Ecco il dettaglio di tutti i casi di morbillo tra Italia e Regno Unito nel periodo gennaio-giugno 2018:

14 gennaio 2018 - Uk informa l'Italia di 22 contatti aerei italiani su un volo Antigua – Gatwick. Sorveglianza sui contatti attivata; 23 gennaio 2018 - l'Italia informa Uk di 1 caso di morbillo di un cittadino italiano in un volo Nuova Delhi - Londra. Inoltrate le informazioni a Uk per valutare il contact tracing; 23 febbraio 2018 - l'Italia informa Uk di 1 cittadina italiana che vive a Londra dal 2017 ma che era in Italia quando ha sviluppato i sintomi. Sono state inoltrate le informazioni al Uk per la sorveglianza su contatti lavorativi.

10 maggio 2018 - Uk informa l'Italia di 1 cittadino americano infettivo sul volo Roma (ma solo scalo) Londra – Uk. Attraverso il contact tracing sono state inoltrate informazioni su 4 contatti italiani ed è stata attivata la sorveglianza; 22 giugno 2018 - Uk e Regione Lazio informano di 1 caso di una cittadina inglese arrivata in Italia il 30 maggio che ha sviluppato febbre il 30 maggio con successivo ricovero al Gemelli. Sorveglianza contatti attivata.