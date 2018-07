Sanità: caso Crotone, ministro Grillo andrà in Calabria

Roma, 13 lug. (AdnKronos Salute) - A quanto si apprende da fonti parlamentari il ministro della Salute, Giulia Grillo, si recherà in visita in Calabria e a Crotone. La situazione del servizio sanitario calabrese è stata proprio oggi al centro di un'interpellanza urgente al ministero della Salute del Movimento 5 Stelle in aula alla Camera. Rispondendo ai deputati Dalila Nesci e Francesco Sapia, il sottosegretario alla Salute Maurizio Fugatti ha garantito che il governo M5S-Lega adotterà ogni iniziativa utile alla conclusione del Piano di rientro sanitario della Calabria e alla tutela della salute dei cittadini calabresi.