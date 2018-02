Il lungo rientro di Sant'Agata in Cattedrale, sì alla salita di Sangiuliano

Sant’Agata è tornata a casa. Nonostante una festa bagnata dalla pioggia c’è stato il solito bagno di folla (QUI LA FOTOGALLERY) per la Patrona nel suo giro interno si è concluso poco dopo le 7 di stamattina. Tutto si è svolto secondo tradizione, con l’ok al percorso originale e quindi la il via alla salita di sangiuliano e con i fuochi al Borgo. Decine di migliaia le persone per strada per seguire la processione della vara della Patrona di Catania preceduta dalle 12 candelore.