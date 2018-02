SICIGNANO DIRETTRICE STABILE. L'INTERVENTO DEL CAPPELLANI. FINALMENTE BASTA CON QUESTA DESTRA TENDENZA CAMILLERI E OVADIA (C'E' DA FARSI ESPLODERE IL CERVELLO). VITTORIO SGARBI, TI SPIEGO.

C'è un sito internet che si stupisce del fatto che io non sia ancora intervenuto sulla faccenda dello Stabile. Per cui eccomi.

Laura Sicignano è la nuova direttrice dello Stabile. E Vittorio Sgarbi si lamenta.

Ti spiego Vittorio. La nomina non è una nomina politica, ma civica. La semilobby dei poveri - Di Pasquale, Valeria Contadino (il fratello mi minacciò, non lo querelai, mica sono un Di Pasquale io), Buttafuoco (pubblica da tua sorella), Moni Ovadia (l'ebreo prestato alla destra, pubblicato da tua sorella), che per anni hanno avuto visibilità da Giuspeppe Sottile, a Catania hanno rotto le scatole. Fai una ricerchina su Google per capire il perché. Ti voglio bene, come voglio bene a Pietrangelo. Quindi Vi chiedo, per cortesia, non mettetevi a fare i lobbisti dei poveri a Catania. Che è un cortile e sappiamo tutto di tutti.

Al sito Internet che lamentava il mio non commento mando a dire: contenti?