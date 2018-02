GUGLIELMO FERRO SULLA NOMINA DELLA SICIGNANO. GUGLIELMO TROINA TENTA DI METTERE ZIZZANIA MA POI AMMETTE DI ESSERE SURGITTO...

C'ha provato, Guglielmo Troina, a mettere ancora zizzania sullo Stabile di Catania: in un suo post su fb ammette che avrebbe preferito Anfuso o Torrisi o Ferro alla direzione dello Stabile. A parte il fatto che sulla nomina di Anfuso lo Stabile stava implodendo e a momenti si facevano le risse per strada (e all'università), a parte il fatto che la non nomina di Orazio Torrisi è notizia e a quanto si dice (rumors non verificati) dimostrerebbe la debolezza di Enzo Bianco, a parte il fatto che Guglielmo Ferro manco aveva partecipato al bando, Troina ci prova comunque, a mettere zizzania, mentre la città esulta per la nomina della nuova direttrice. Così Guglielmo Ferro prende carta e facebook e chiede a Troina di non metterlo in mezzo. Troina chiede scusa ma ammette di avere i riflessi pavloviani quando si tratta di Stabile e ci sbummica il cognome di Ferro, ammettendo implicitamente di avere un surgitto dentro (l'esperimento di Pavlov si fa coi surgitti). Chiamato comunque in causa, Guglielmo Ferro riprende calamaio e facebook e scrive la sua dichiarazione:

dalla bacheca di Guglielmo Ferro

"Prima di tutto vorrei fare un grosso in bocca al lupo alla nuova direttrice dello Stabile di Catania. Finalmente una donna e finalmente aria nuova. Poi a chi lamenta la sua provenienza nordica, ricordo che i 13.000.000 € di debiti e il rischio fallimento erano lasciati dalle due precedenti direzioni, tutte marca Liotro . Complimenti a chi l'ha nominata era l'unico modo per uscire da logiche locali e di basso profilo"