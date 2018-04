GIURO: C'È GENTE CHE VUOLE SFOLLARE IL POVERO PER VEDERE LA CHIESA. A BELLI CRISTIANI

A me gli homeless sul sagrato del Duomo di Catania piacciono, e molto. Vi spiego il perché. Innanzitutto il luogo: a ricordare alla Chiesa e al Comune la loro missione. In secondo luogo ancora il luogo: se per strada deve essere perché non in un posto bello? Consiglierei anzi agli homeless di corso Sicilia di togliersi da quella bruttura finta bauhaus e di invadere il barocco. Eppure c'è gente che si indigna, che vuole sfollare i poveri. Ma quanto devono averla piccola (l'anima, ma anche il resto) per farsi belli tronituando contro i poveri. Dicono che il povero deturpa. Insomma vogliono sfollare il povero per vedere la Chiesa... giudicate voi.