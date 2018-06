ARTISTA E GIULLARE. UNA PRECISAZIONE. STOPPARD E I CONSULENTI SICILIANI

Grazie grazie grazie e lodi lodi lodi... tanti hanno letto la mia riflessione su Dipasqualen Sturmtruppen al komando del Kolonnellen Pappalarden...

Eppure, per correttezzen di esegesen vorrei precisaren... perché qualcuno è artisten e qualcun altren è invece un giullaren?

Semplice.

Perché il primo, l'artista, non viene a patti col potere, non ne ha bisogno, ha il suo pubblico, al teatro, al cinema, ovunque (come carmen consoli, che un nazistello catanese voleva epurare - nazista in quanto epuratore, per il resto non so della sua depurazione e del suo refluo di acque nere -.

Il giullare invece campa col soldo pubblico, come Di Pasquale. E che al pubblico potere risponde sull'attenti, battendo i tacchi, anche se di destra.

Ci domandiamo, Camilleri, che ha appena mandato in stampa privatamente un romanzetto sulla pedofilia, perché non ci dice come minchia la pensa Dipasquale e perché continia a dare le sue opere in regia al marito della Contadino che si è presentata con "diventerànellissima"?

Certo, lo sappiamo, questi pensano che la cultura non valga niente, che sia solo un laghetto dove pescare voti e consendo in cambio di elemosina.

E invece, guarda un po', gli artisti non sono tutti scarsi al punto di avere bisogno del potere.

Ecco questa è la differenza tra artisti e giullari.

Che farà la differenza, cari i nostri sturmtruppen!