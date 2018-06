SCOOP. POGLIESE VINCE. CHI HA SBAGLIATO E CHI HA VINTO SBAGLIANDO. CAPPELLANI PER PRIMO DICE LA SUA

Enzo Bianco ha pagato le politiche culturali di quel midcult di Licandro (meglio la destra di una cultura così...) e una comunicazione totalmente sbagliata... i Cinquestelle hanno pagato la pettinatura di Grasso e il suo look da vorrei essere chic di sinistra ma sbaglio sempre qualcosa (e paga anche la mancata candidatura di Gianina Ciancio, l'unica che avrebbe dato speranze)... Abramo ha pagato l'eccessivo astio contro Bianco ... Pellegrino ha pagato Pellegrino in quanto se stesso... Pogliese non ha pagato Cantarella... ma è un debito aperto... almeno con me...

E sì... Enzo Bianco ha fatto molte cose buone per Catania, ma nel timore degli attacchi della sinistra ha dato troppo spazio a Licandro (che doveva essere il suo argine a sinistra) mentre la sinistra prendeva le distanze da Licandro che diventava sempre più una specie di wannabe Vittorio Sgarbi ma spesso metto i calzini bianchi... A questo si è unita una comunicazione durata cinque anni totalmente sbagliata (dalle inaugurazioni dei portaceneri per strada ai semafori col codazzo)... I Cinquestelle hanno pagato la candidatura della pettinatura di Grasso, che si veste anche male, il suo modello è "vorrei sembrare un intellettuale di sinistra" e invece è un Grasso dei Cinquestelle... si fosse presentata Gianina Ciancio sarebbe stata tutta un'altra storia... (dare la colpa al senatore Giarrusso... l'unico che si veste peggio di Grasso)... Pellegrino ha pagato il suo essere Pellegrino (troppa fiducia nel neomelodico, certo, anima di Catania, ma non unica)... Pogliese, invece, vincitore, non ha pagato la nomina di Cantarella, 'sto leghista labisinista... vedremo che farà... ci sono donne incinte e bambini sull'acquarius (non il lido)...

p.s. avete notato la somiglianza tra Razza e Marano? sono proprio uguali fisicamente...