LUDOVICO BALSAMO (ASSESSORE DELLA NUOVA GIUNTA) SI SCAGLIA CONTRO FABIO CANTARELLA (VICESINDACO DESIGNATO)?

La questione è troppo schiticchiosa per non avventarcisi sopra coi canini sanguinanti urlanti di goduria. Ludovico Balsamo (che, è inutile negarlo, è un amico poiché è un gran signore) ha poco fa pubblicato un post su Facebook. In tale post, Ludovico, dice, papale papale, "ma questi che non hanno preso un voto, che cosa vogliono che continuano ad annacarsi la coda?". Ovviamente il pensiero è subito corso alla Lega, che ha fatto una gran brutta figura nelle votazioni catanesi, e al suo rappresentante, Fabio Catarella, che, forte di un rapporto privilegiato con il commissario della Lega (a causa di Attaguile che una ne pensa cento ne fa di minchiate, almeno così pare) è stato confermato da Salvo Pogliese come vicesindaco. La cosa desta sorpresa. L'atto di fedeltà di Pogliese nei confronti di Salvini, che si manifesta nella conferma di Fabio Cantarella designato vicesindaco, mal si concilia con i rapporti tra Forza Italia (partito di Pogliese) e la Lega stessa (partito di Cantarella). Berlusconi - è notizia nota per chi legge - è un pochettino arrabbiatello (eufemismo: se potesse lo strozzerebbe) con Salvini, che non ha mantenuto la promessa di assegnare la presidenza della commissioni telecomunicazioni a un "interno" della coalizione del centrodestra, cedendola invece ai Cinquestelle. Berlusconi avrebbe più o meno detto - stando a quanto riportano Corriere e Repubblica - "minchia ma che è scemo? così mi tolgono le televisioni". Ergo non si capisce tutta questa fedeltà di Pogliese a Salvini, quando Salvini per primo pare non essere stato fedelissimo a Berlusconi. Grazie a Ludovico Balsamo per avere sollevato la questione.