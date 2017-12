Aggredisce la madre dell'ex fidanzata, 26enne in manette a Siracusa

SIRACUSA - Gli agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno arrestato un 26enne per atti persecutori, violenza privata, porto di arma impropria e violazione di domicilio. Il giovane, che non si è rassegnato alla fine della relazione con la sua ex fidanzata, si è recato nell’abitazione dei suoi genitori e ha aggredito la madre. I poliziotti, dopo averlo bloccato, lo hanno sorpreso con un coltello custodito nella propria auto.