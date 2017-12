Le Saline di Augusta riconosciute zone speciali di conservazione

AUGUSTA - Le Saline di Augusta sono state individuate quali Zone speciali di conservazione (Zsc). Il ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, con decreto del 7 dicembre scorso, ha designato 32 Zsc della regione bio - geografica mediterranea in Sicilia, tra cui la zona umida di Augusta. La Regione, entro 6 mesi dalla data di emanazione del decreto, comunicherà al ministero il nome del soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle Zsc indicate.

Italia Nostra evidenzia come le saline di Augusta rientrano tra i siti già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (Sic). Entro il prossimo semestre, inoltre, la Regione dovrà ampliare il perimetro delle zone umide di Augusta comprendendo anche le saline del Mulinello.

Ancora oggi, nonostante l'insediamento industriale, una parte degli antichi bacini è sopravvissuta e ospita un ecosistema originale e composito, serbatoio di biodiversità di primaria importanza; nelle saline di Augusta, oggi Zsc, ma già in passato, riconosciute Zps (Zona di Protezione Speciale) e Sic. “Con le direttive comunitarie – spiega l’associazione - sopravvivono ben 8 habitat di interesse comunitario, per lo più legati alle acque salmastre, tra i quali uno prioritario che è l'habitat delle lagune salmastre. La flora si compone al momento di oltre 125 specie, tra le quali tre con interesse di conservazione: Althenia filiformis, Ruppia maritima e Sarcocornia perennis”. Il 6 giugno del 2013 Italia nostra Augusta ha presentato all’assessorato regionale Territorio e Ambiente, il progetto per l’istituzione della Riserva Naturale Orientata “Saline di Augusta”, che il Crppn (Comitato regionale per la protezione del patrimonio naturale) sta ancora valutando».

La creazione di una Riserva naturale delle ex Saline di Augusta, risponde innanzitutto a quanto stabilito dalla norma vigente in merito alla tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e del paesaggio come insieme integrato di elementi naturali e antropici. Da tutto ciò deriva la necessità di una costante attività di manutenzione per ripristinare gli scambi delle acque ed evitare l’insabbiamento dei canali così come sta già avvenendo. Vi è inoltre, la necessità di proteggere l’area dagli incendi e delimitarla con una adeguata recinzione per evitare lo sversamento incontrollato di rifiuti.