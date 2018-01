Pachino, giovane donna incinta stuprata in auto dall'ex 01/01/2018 - 16:36 di Redazione

La vittima ha raccontato di essere stata violentata dall'ex compagno che aveva deciso di lasciare per il suo carattere e per la passione per il gioco d'azzardo

Siracusa - Incinta, sarebbe stata stuprata dall’ex che aveva lasciato, stanca del suo carattere violento e della sua passione per il gioco d’azzardo. La vittima è una 26enne di Pachino (Siracusa) che ieri pomeriggio ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Noto. Secondo il racconto della donna, l’ex compagno l’avrebbe violentata in auto. Sul fatto i Carabinieri hanno avviato specifiche indagini, d’intesa con l’Autorità giudiziaria, al fine di ricostruire i fatti. La 26enne è stata accompagnata al Pronto Soccorso dove è stata visitata e dimessa.