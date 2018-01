Siracusa, tentano furto con “spaccata”, arrestati in poche ore dai carabinieri

Stanotte alle 4, in contrada Vignale, a Rosolini (Siracusa), cinque persone (tra loro due stranieri e due minorenni) di età compresa tra i 16 e i 20 anni, dopo aver divelto la porta d’ingresso del supermercato Penny Market, utilizzando come ariete un’auto rubata, hanno cercato di portare via le casse, senza riuscirci, e generi alimentari. I carabinieri di Rosolini e di Noto li hanno identificati e bloccati due ore dopo l’accaduto. Recuperata l’intera refurtiva e trovata l’auto, completamente bruciata.