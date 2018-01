Rosolini, testa mozzata di pecora sul cofano dell'auto di un ingegnere

Intimidazione a Rosolini, in provincia di Siracusa. Una testa mozzata di pecora è stata lasciata sul cofano dell’auto di un giovane ingegnere, genero del dirigente comunale, Giuseppe Vindigni, responsabile del settore Ecologia e Protezione civile del comune, indicato come il vero bersaglio del gesto. L’episodio, verificatosi nella notte tra venerdì e sabato scorso, è stato denunciato alle forze dell’ordine. Indagini sono in corso.