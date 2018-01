Avola e Rapallo per quattro giorni si scambieranno i sindaci

Uno scambio di poltrone per quattro giorni: da lunedì prossimo Luca Cannata, sindaco di Avola, in provincia di Siracusa, sarà primo cittadino a Rapallo, e il primo cittadino della cittadina ligure, Carlo Bagnasco, sarà a capo del Comune di Avola.

Per non violare alcuna norma saranno i rispettivi vicesindaci a fare da reggenti, ma i due sindaci potranno confrontarsi su opere, infrastrutture e turismo per capire le differenze tra amministrare una città del nord e una del sud.

Rapallo e Avola hanno tanti punti in comune: due città di mare, entrambe con circa 30 mila abitanti ed i primi cittadini sono giovani (38 anni Cannata e 40 Bagnasco). Cannata sarà accolto da associazioni, incontrerà dipendenti e politici del Comune e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, poi sarà accompagnato a visitare le realtà produttive locali.

Bagnasco sarà accolto dalla Pro loco e dalla rete di imprese turistiche e visiterà Avola Antica, il centro e il teatro Garibaldi per finire con la cena a base di prodotti locali. Martedì accoglienza in Comune e poi visita al depuratore e al centro comunale di raccolta. E ancora sopralluogo al lungomare e al borgo, al museo dei sapori di Avola, e alle aziende della filiera della mandorla, dei limoni e del vino. Partenza giovedì per l’incontro con l’Anci nazionale dove i due sindaci si scambieranno le proprie impressioni.