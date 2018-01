Una fortuna costruita con i furti e le truffe, confiscati a Melilli 2,7 milioni a coppia di “caminanti”

La Guardia di Finanza di Siracusa, confiscato beni per 2,8 milioni a una coppia di coniugi “caminanti” Corrado Giuseppe Fiaschè di 50 anni e Concetta Rasizzi, di 48 anni, residenti a Melilli. I due erano sotto indagini patrimoniali da parte dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Siracusa perché, pur non avendo mai svolto alcuna attività lavorativa, risultavano proprietari di disponibilità finanziarie, beni immobili e automezzi per un valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati oltre ad essere gravati da diverse anche sentenze di condanna passate in giudicato per reati contro il patrimonio (furti in abitazione e truffe) ed anche contro la persona (lesioni), spesso perpetrate nelle abitazioni di soggetti anziani razziando denaro ed oggetti di valore.

Gli accertamenti condotti nei confronti dei due dalle Fiamme Gialle siracusane, coordinate dal procuratore di Siracusa Francesco Paolo Giordano, e dirette dal sostituto procuratore Andrea Palmieri, hanno consentito di ricostruire il cospicuo patrimonio finanziario ed immobiliare accumulato dagli stessi in conti correnti, polizze assicurative e fondi di investimento. I beni confiscati furono sequestrati nel 2013. Ora il Tribunale di Siracusa – Sezione Penale - ha emesso il provvedimento di confisca dei beni disponendo, quindi, l’acquisizione al patrimonio dello Stato, di disponibilità finanziarie per 2,7 milioni di euro (conti correnti, polizze vita, depositi postali, titoli azionari/obbligazionari) e un terreno del valore 60 mila euro.