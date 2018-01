Siracusa, trentesettemila euro di multe agli ambulanti di Ortigia

SIRACUSA - I carabinieri della Compagnia di Siracusa e del NAS di Ragusa, con il personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale, hanno effettuato una serie di controlli alle bancarelle presenti in città, in particolare a quelle di Riva della Posta dell’isola di Ortigia. Al termine delle verifiche, sette venditori di pesce sono stati multati perché il pescato proveniva da pesca sportiva e 2 per occultamento di alimenti di illecita provenienza. Le contravvenzioni sono state complessivamente di 36 mila euro.

Nei confronti dei venditori ortofrutticoli invece sono state contestate 5 sanzioni amministrative per 1500 euro per mancanza di autorizzazione. Durante i controlli inoltre tre venditori di prodotti ittici hanno tentato prima di nascondere diversi sacchi di ricci poi li hanno buttati in mare tentando di ostacolare le attività dei carabinieri. B.G., B.D., e Z.A., pescatori siracusani rispettivamente di 66, 27 e 16 anni sono stati denunciati per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.