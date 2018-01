Da Palermo a Siracusa con dieci chili di hashish: arrestati

I carabinieri di Cefalù hanno arrestato a Campofelice di Roccella due presunti corrieri della droga. A finire in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono stato due due insospettabili: Salvatore Pocchi, 31 anni di Siracusa e Alessio Mensa, 24 anni di Siracusa. I due, incensurati, sono stati fermati ad un posto di controllo, dall’equipaggio di una gazzella del Nucleo Radiomobile mentre erano a bordo di un’Alfa 147, condotta da Pocchi e in viaggio di ritorno da Palermo in direzione Catania, presumibilmente dunque diretti a Siracusa.

Al momento del controllo, i due hanno tradito le proprie emozioni facendo insospettire gli operanti, che hanno perquisito l’autovettura rinvenendo un sacchetto contenente 100 panetti di hashish dal peso complessivo di 10 chili. I due su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati associati presso casa circondariale “Cavallacci” di Termini Imerese in attesa dell’udienza di convalida.