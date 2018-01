Siracusa, a casa aveva sostanze dopanti, denunciato bodybuilder

Un bodybuilder di 23 anni, I.G. è stato denunciato dai carabinieri perché utilizzava sostanze dopanti. I militari del NAS di Ragusa e della Compagnia Carabinieri di Siracusa lo hanno controllato dopo che avevano il sospetto che potesse far uso di sostanze non consentite. E così a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di oltre 110 confezioni di farmaci ad azione dopante, per un valore di più di duemila euro.