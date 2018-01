Anziano pedone muore alcune ore dopo incidente con scooter

Floridia (Siracusa) - Travolto da uno scooter questa mattina in viale Vittorio Veneto a Floridia, è morto nel pomeriggio un anziano pedone. Girolamo Lo Giudice stava attraversando la strada quando è stato investito da un giovane studente del vicino istituto "Quasimodo". L'anziano era stato quindi subito trasportato all'ospedale Umberto I, per poi essere trasferito in un'altra struttura, ma le sue gravi condizioni purtroppo non gli hanno lasciato scampo.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.