Siracusa, bimbo “abbandonato” in ludoteca e i gestori chiamano i carabinieri

Lasciavano il figlio nella ludoteca ben oltre l’orario di chiusura. E così, dopo l’ennesimo episodio, i gestori hanno deciso di chiamare i carabinieri visto che, come avveniva ormai con una certa frequenza, i genitori di un bambino non venivano a prendere il figlio entro l’orario di chiusura della struttura, lasciandolo lì anche per ore. Il responsabile della ludoteca ha inoltre riferito ai militari intervenuti sul posto che, nonostante i numerosi tentativi di contattare i genitori del bambino, non aveva avuta alcuna risposta e che anzi, uno dei nonni, aveva addirittura proferito minacce nei suoi confronti se lo avesse chiamato ancora. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per delineare eventuali responsabilità penali degli esercenti la potestà genitoriale del bambino.