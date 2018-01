Lentini: l'ex compagno le porta le medicine, scoppia lite con convivente

SIRACUSA - Nonostante fosse in casa l’attuale convivente, ha telefonato al suo ex per farsi portare dei medicinali e all’arrivo dell’uomo è scoppiata una lite con l’attuale compagno. E’ accaduto a Lentini, nel siracusano, e sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma. Sono stati i vicini, ieri sera, a chiamare preoccupati i militari per le urla che si sentivano dall’abitazione.

Come ricostruito dai militari, all’arrivo dell’ex, l’attuale convivente della donna, probabilmente in preda alla gelosia, ha iniziato a inveire contro di lui. Grazie all’intervento dei militari la discussione è stata sedata.