Lavoro nero, controlli a Siracusa: multe e attività sospese

SIRACUSA - Sei lavoratori in nero sono stati individuati dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa durante controlli in sette aziende della provincia che hanno portato alla sospensione di tre di esse, alla denuncia di due imprenditori per violazione delle norme sulla sicurezza ed a sanzioni per 60 mila euro. Venti in totale i lavoratori controllati in quattro cantieri edili, una del settore produttivo e due esercizi commerciali.

In un’azienda di montaggio di sistemi per la produzione di energia del capoluogo aretuseo i militari hanno trovato due lavoratori entrambi in nero. In un bar di Noto uno dei tre dipendenti non aveva un contratto di lavoro e in un bar di Lentini su nove impiegati uno era in nero. In due cantieri edili, a Siracusa e Portopalo di Capo Passero, sono stati individuati due lavoratori in nero su sei.