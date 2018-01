Siracusa, violenta lite tra coniugi, ferito il marito

I carabinieri e un equipaggio del 118 sono intervenuti ieri sera, intorno alle 23, per sedare una lite tra due coniugi in un’abitazione di via Immordini. A causa della lite era stata richiesta un’ambulanza e la centrale del 118 aveva così avvertito la sala operativa dell’Arma. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile giunti sul posto hanno potuto constatare che la lite fra i due, avvenuta per futili motivi, aveva portato i due a venire alle mani, causando al marito delle escoriazioni che il personale sanitario è poi riuscito a medicare sul posto. Dopo aver riportato gli animi alla calma, i militari dell’Arma, hanno invitato gli stessi a presentarsi in caserma per sporgere eventuale denuncia.