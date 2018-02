Noto, barbiere ferito da cliente a cui si era rifiutato di tagliare i capelli

Noto (Siracusa) - Il barbiere si rifiuta di tagliargli i capelli e lui prende la pistola e gli spara. E' successo oggi a Noto, nel Siracusano. L’uomo, 60 anni, è stato arrestato dai carabinieri. L’episodio è accaduto in via Principe Umberto. Il sessantenne si è recato dal suo barbiere, chiedendogli di tagliargli i cappelli ma sostenendo di essere creditore di un taglio.

Il barbiere si è rifiutato e l’uomo si è allontanato, probabilmente per prendere una pistola, e quando è tornato ha sparato alcuni colpi ferendo la vittima ad una caviglia. Il barbiere è stato trasferito in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi.