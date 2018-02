Giro di spaccio a Siracusa, arrestato anche un sedicenne

C’è anche un sedicenne tra le persone arrestate dai carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso di un mirato servizio volto alla pr evenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

I militari sono intervenuti in via Fava dove ormai da tempo si registravano episodi di spaccio di droga e notando un sospetto via vai di veicoli e persone a piedi hanno deciso di effettuare controlli nei confronti dei presunti acquirenti trovati poi effettivamente in possesso di dosi di marijuana per uso personale.

A questo punto sono scattate le perquisizioni personali e domiciliari ai presunti spacciatori, che hanno condotto all’arresto di un minore floridiano di 16 anni poiché sorpreso a cedere 2 dosi di marijuana ad alcuni assuntori locali ed inoltre trovato in possesso di ulteriori 2 dosi di hashish e 3 dosi di marijuana nonché denaro in contante della somma di euro 255, provento dello spaccio. Arrestati anche P.A., di 21 anni, disoccupato floridiano e incensurato poiché trovato in possesso di 147 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una pistola a salve fedele riproduzione della Beretta 92 priva di tappo rosso, un coltello con lama di 24 cm intrisa di stupefacente e una somma di 90 euro in banconote di piccolo taglio, quale provento dello spaccio e Joseph Valenti, 26 anni (nella foto), disoccupato floridiano e con precedenti di polizia, poiché trovato in possesso di 96 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un coltello con lama intrisa di stupefacente, appunti attinenti all’attività di spaccio e una somma di 180 euro quale provento dello spaccio.