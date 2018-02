Cassibile, arenato in spiaggia un sacco con 25 chili di hashish

I Carabinieri di Cassibile hanno trovato e sequestrato in località Marchesa di Cassibile, un sacco di juta contenenti 25 chili di hashish. Il sacco di grandi dimensioni, arenato sulla spiaggia, aveva destato subito i sospetti dei militari dell’Arma che stavano pattugliando la zona costiera. E’ bastato controllare per verificare come all’interno ci fossero accuratamente confezionati ed imballati, 50 panetti di hashish del peso di mezzo chilo ciascuno per un totale di 25 chili.

Il grosso sacco di juta, probabilmente trasportato dalla corrente marina, si era arenato sulla spiaggia della località balneare e avrebbe potuto costituire un ricco bottino per chi commercia in droga o per gli spacciatori locali. Nella vendita al dettaglio, infatti avrebbe assicurato un incasso di almeno 250 mila euro.