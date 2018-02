Corruzione Siracusa, Centofanti da gip: «I miei pagamenti tutti tracciati e fatturati»

ROMA - «I rapporti economici che ho avuto sono tutti leciti e all’insegna della trasparenza. I mie pagamenti sono tutti tracciati e fatturati in modo regolare». Si è difeso così l’imprenditore Fabrizio Centofanti, arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, davanti al gip Daniela Caramico D’Auria nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia.



«Siamo soddisfatti - ha spiegato al termine dell’atto istruttorio il difensore di Centofanti, l’avvocato Maurizio Frasacco - perché abbiamo ricostruito in modo dettagliato tutti i movimenti finanziari che non sono mai stati effettuati tramite contanti ma emettendo regolare fattura». Centofanti è stato ascoltato anche dal gip Elvira Tomaselli su rogatoria del tribunale di Messina.

«Anche in questo caso - spiega Frasacco - abbiamo chiarito che il viaggio di quattro anni fa a Dubai pagato con la carta di credito da Centofanti anche al magistrato Giancarlo Longo sarebbe stato solo anticipato per motivi organizzativi. Il mio assistito ha pagato il viaggio e la prima notte in albergo, tutto con carta di credito. Quel denaro, poi, gli è stato regolarmente restituito». Al termine dell’atto istruttorio il difensore ha presentato al gip di Roma istanza per ottenere gli arresti domiciliari.