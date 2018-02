In auto con due chili di cocaina: due arresti a Siracusa

SIRACUSA - Due chili di cocaina sono stati sequestrati dai carabinieri a Siracusa, in manette due persone: Giuseppe De Leo, 34 anni, e Salvatore Fede, 42 anni. I due si trovavano a bordo di una Smart Fortwo Brabus, che ad alta velocità ha imboccato una via secondaria uscendo dall’autostrada Siracusa Sud, insospettendo i carabinieri che li hanno fermati per un controllo. Ai due sono stati trovati i panetti di cocaina, quindi sono stati condotti nella casa circondariale di Cavadonna. La vendita della droga avrebbe fruttato circa 300 mila euro.