Assenteismo, a giudizio 17 addetti del Consorzio di bonifica di Lentini

SIRACUSA - Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, ha rinviato a giudizio 17 dipendenti del Consorzio di bonifica di Lentini accusati di truffa. Secondo la Procura di Siracusa, gli indagati si sarebbero assentati dal lavoro pur risultando presenti. Avrebbero timbrato il cartellino e poi si sarebbero allontanati dagli uffici per svolgere faccende private. Nell’agosto 2016 la Guardia di finanza di Siracusa aveva notificato 20 avvisi di conclusione indagini. Per tre indagati, il gip ha disposto un supplemento d’indagine.