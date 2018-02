Infrangono vetrine di negozi con una mazza nel siracusano 15/02/2018 - 18:23 di Redazione

Sarebbero in tre, componenti di una banda, che finora hanno colpito in alcuni comuni. Utilizzano una mazza ferrata e non rubano nulla

SIRACUSA - Una banda composta da tre persone ha infranto le vetrine di diversi esercizi commerciali tra Carlentini, Villasmundo e a Melilli, nel Siracusano, utilizzando una mazza ferrata ma non rubando nulla, a eccezione di una slot machine a Carlentini. I carabinieri stanno visionando i filmati di alcuni impianti di videosorveglianza.