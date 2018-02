Augusta, botte da orbi alla madre, denunciato 17enne

Sono dovuti intervenire i carabinieri per “salvare” una madre aggredita e malmenata dal figlio di 17 anni. E’ accaduto ieri ad Augusta dove una giovane donna si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Muscatello per poi essere trasferita all’Umberto I di Siracusa dove è stata ricoverata in prognosi riservata per la frattura del pavimento orbitario sinistro.

Ai medici la donna ha dichiarato di essere accidentalmente caduta ma l’esperienza e la professionalità del personale sanitario ha consentito di far intervenire i Carabinieri che hanno appurato la vera dinamica dei fatti. La donna alla fine ha raccontato la spropositata reazione del figlio ad una sua ramanzina. Per le lesioni causate il ragazzo verrà segnalato all’Autorità giudiziaria minorile mentre la donna dovrà necessariamente permanere presso la struttura ospedaliera per le cure del caso.