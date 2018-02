Avola, bimbo di nove anni dimenticato al centro commerciale

Avola. I carabinieri sono intervenuti in un Centro commerciale di Avola, nel siracusano, dove un bambino di 9 anni non riusciva più a rintracciare i propri genitori. Giunti sul posto i militari hanno appreso dal bimbo, che era arrivato al Centro commerciale assieme al padre che, in un attimo di distrazione, lo avrebbe perso di vista. I Carabinieri hanno così contattato la madre del piccolo alla quale hanno affidato il bimbo, mentre il padre si sarebbe allontanato dal centro. Sono in corso gli accertamenti del caso per identificare il padre del giovane e delinearne eventuali responsabilità penali.