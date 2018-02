Omicidio a Carlentini, un uomo di 32 anni ucciso sotto la sua abitazione

Omicidio stamane a Carlentini. A cadere sotto i colpi di un killer è stato un uomo di 32 anni che è stato ucciso sotto la sua abitazione nel Paese dell'hinterland siracusano. Ad avvertite i carabinieri alcuni passanti che hanno notato il corpo dell’uomo a terra. Indagini in corso dai militari dell'Arma che stanno sentendo alcune persone per ricostruire gli ultimi giorni della vittima.

La vittima è Salvatore Ragusa, 32 anni. L'agguato si è verificato in piazza Marchese. E’ stato freddato - secondo i primi rilievi - da almeno 4 o 5 colpi di pistola, piccolo calibro, subito dopo essere uscito di casa. Ragusa, sposato, padre di due figli, incensurato, da qualche tempo lavorava in un agriturismo. In strada i carabinieri, che indagano sull'omicidio, hanno recuperato alcuni bossoli che saranno analizzati. I militari stanno raccogliendo alcune testimonianze per cercare di capire quale possa essere stato il movente dell’omicidio probabilmente da ricercare nella vita privata dell’uomo.