Augusta, ruba cherosene dall'oleodotto per Sigonella: arrestato catanese

I carabinieri della Compagnia di Augusta con i colleghi della Compagnia Carabinieri per l’Aeronautica di Sigonella, nel corso dei controlli lungo l’oleodotto trasporto combustibile per aviogetti “gp5”, dalla stazione di spinta “N.A.T.O.” San Cusumano Augusta alla Base U.S.A. di Sigonella, di proprietà dell’Aeronautica Militare, nelle hanno arrestato in Contrada Salto del Lupo di Lentini, il pregiudicato catanese Rosario Minnella di 39 anni. L’uomo è stato bloccato dai militari con un autocarro carico con 4 mila litri di cherosene appena rubato.