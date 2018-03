Casa di cura Siracusa, troppi debiti a "Villa Azzurra": scatta il sequestro

SIRACUSA - La Guardia di Finanza di Siracusa sta eseguendo un provvedimento di sequestro firmato dal capo della procura di Siracusa Francesco Paolo Giordano relativo alla casa di cura Villa Azzurra, una delle strutture private convenzionate con il sistema sanitario a Siracusa. I militari avrebbero riscontrato debiti erariali per 7 milioni e mezzo di euro. Sono indagati i titolari della società sequestrata per i quali è ipotizzato il reato di bancarotta fraudolenta. La casa di cura è stata affidata al rappresentante legale per l'ordinaria amministrazione.