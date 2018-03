Avola, Nas sequestra 201 ovini non iscritti all'anagrafe del bestiame 20/03/2018 - 16:03 di Redazione

Il controllo dei carabinieri in alcuni ovili. In uno riscontrate diverse irregolarità: elevate multe per 70 mila euro

I Carabinieri della Stazione di Avola e del NAS di Ragusa hanno sequestrato 201 ovini e caprini ed elevato sanzioni per oltre 70 mila euro. I militari hanno proceduto a mirati controlli nei confronti di alcuni allevamenti presenti sul territorio del comune di Avola per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie di settore e la regolarità delle previste autorizzazioni amministrative. Dei vari ovili sottoposti a controllo, in uno di questi sono state riscontrate irregolarità nella normativa di settore che hanno portato alla multa di 70 mila euro e al sequestro sanitario di 201 capi di ovini e caprini in virtù della mancata identificazione ed iscrizione alla banca dati nazionale del bestiame.