Avola, il Comune mette in atto sistema anti furbetti del cartellino

Avola - Timbrando il budge delle presenze contemporaneamente viene scattata la fotografia. E’ il sistema messo in atto dal Comune di Avola per contrastare i cosiddetti furbetti del cartellino. Le webcam sono state installate vicino alle macchinette delle presenze negli uffici municipali. La foto viene scattata per capire se chi timbra è il titolare del cartellino. L'amministrazione comunale ha inoltre dotato i dipendenti di un ufficio del Personale virtuale: senza doversi recare fisicamente in ufficio, il dipendente dopo essersi identificato potrà visualizzare il cartellino con saldi ferie, malattie, straordinari, e potrà inoltrare richieste di autorizzazione per ferie, permessi, straordinari. Il responsabile dell’ufficio potrà visualizzare tutti i dati.