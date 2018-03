Marina di Priolo, incendio distrugge bar di un lido: colletta per ricostruirlo

SIRACUSA - Un incendio doloso ha distrutto una struttura in legno adibita a bar di uno stabilimento balneare a Marina di Priolo, alle porta di Siracusa. Il rogo, scoppiato in nottata, è stato spento dai vigili del fuoco. I carabinieri di Priolo e della Compagnia di Siracusa privilegiano l'ipotesi dell’avvertimento. Molti cittadini sembra stiano organizzando una colletta per aiutare la ricostruzione.