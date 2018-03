Vacanze di Pasqua a Siracusa per premier Gentiloni: prima tappa a Ortigia

SIRACUSA - Il premier Paolo Gentiloni ha scelto Siracusa per trascorrere le vacanze pasquali. Il presidente del Consiglio, ormai a fine mandato, è arrivato giovedì insieme alla moglie Emanuela Mauro e si fermerà fino al lunedì di Pasquetta. La visita di Gentiloni è in forma strettamente privata, e anche il look sportivo del premier, che al suo arrivo in Sicilia indossava una polo azzurra, testimonia il fatto che è totalmente libero da impegni istituzionali.

Già oggi è stato visto in mare su una barca e poi in giro per Ortigia, il centro storico della città aretusea. Tra le mete della coppia ci sarebbero il parco archeologico, il Teatro Greco e il Castello di Maniace. Previste visite anche ad alcuni paesi del Siracusano, come Noto, e al "Il giardino di pietra" del Barocco siciliano. In veste di presidente del Consiglio, Gentiloni è stato più volte in Sicilia negli ultimi anni; sua la guida del G7 dello scorso anno a Taormina nel mese di maggio. Un apprezzamento per l'isola che il premier ha voluto manifestare anche con questa scelta di vacanza. Gentiloni e la signora Mauro, di professione architetto, rientreranno a Roma lunedì pomeriggio.