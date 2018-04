Marzamemi, incontra la sua ex nella movida e le rompe il naso

I Carabinieri di Pachino hanno arrestato a Marzamemi, per lesioni personali gravi un diciannovenne incensurato, M.L. di Pachino. Nel corso della serata, infatti, questi avrebbe incontrato, nella movida della Pasquetta a Marzamemi, la sua ex fidanzata e l’avrebbe picchiata provocandole la frattura del setto nasale, guaribile, salvo complicazioni, in una ventina di giorni. I militari, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’uomo ed assicurato le prime cure alla donna, in attesa del trasferimento all’ospedale di Noto. In considerazione di quanto accaduto l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, espletate le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.