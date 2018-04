Troppi anziani in due case di riposo nel Siracusano: strutture sanzionate

SIRACUSA - I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Ragusa, in collaborazione con i militari del Comando provinciale di Siracusa, hanno sanzionato due case di riposo per anziani nel Siracusano. L'attività ha riguardato diverse case di riposo per anziani del capoluogo per verificare i requisiti autorizzativi, igienico sanitari e le condizioni di benessere degli ospiti. Le due case di riposo per anziani sono state sanzionate poiché ospitavano un numero di persone superiore a quello previsto dalle autorizzazioni. In una delle strutture, non era stato attuato il piano di autocontrollo alimentare. Elevate sanzioni amministrative per circa 6 mila euro, a cui seguiranno le proposte di chiusura all’Autorità competente.