Elicottero della Marina cade in mare, la vittima è un militare di Augusta

Era di Augusta l'elicotterista della Marina morto stamane nel corso di una esercitazione nel Mediterraneo centrale. Quarant'anni da compiere il prossimo novembre, Andrea Fazio, era capo di prima classe della Marina militare, non era sposato e non aveva figli. Aveva una lunga militanza e una decennale esperienza nel gruppo elicotteri.

Da dodici anni era in servizio al comparto volo della Marina militare di stanza a Catania nella base elicotteri 2 di Maristaeli. Fazio in passato aveva partecipato a diverse operazioni internazionali e tra queste quella antipirateria "Atalanta" del 2012. La Marina lo descrive come "un esperto e apprezzato operatore di volo del 2 Gruppo elicotteri di stanza a Catania con una solida preparazione professionale e un vasta esperienza sugli elicotteri della Marina Militare".

L’elicottero della Marina militare è caduto in mare a breve distanza da nave Borsini, «in fase di appontaggio notturno a termine di una missione addestrativa programmata» hanno spiegato dallo Stato maggiore della Marina, secondo cui la missione era in assetto "Night Vision Googles", vale a dire con l’utilizzo di visori notturni, e vi partecipavano anche due tiratori scelti della Brigata Marina San Marco.

Appena ammarato, l’elicottero si è rovesciato su un fianco; i due piloti e i due fucilieri della Brigata San Marco sono riusciti ad uscire dall’elicottero mentre il capo di prima Classe Andrea Fazio, poi deceduto, è stato recuperato ancora dentro l’abitacolo dagli operatori subacquei di nave Borsini subito intervenuti.

I due piloti e i due fucilieri di Marina sono «in buone condizioni ma sotto shock e vengono seguiti dai sanitari della nave».