Dissesto idrogeologico, 23 mln € per proteggere le spiagge di Avola e Ispica

PALERMO - «Abbiamo avviato due importanti lavori per la mitigazione dell’erosione costiera nei comuni di Avola e Ispica». Lo annuncia il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nella qualità di commissario per il dissesto idrogeologico. Le somme stanziate sono circa undici milioni di euro per il Comune di Avola e oltre dodici milioni per quello di Ispica, per complessivi 23 milioni, a valere sulle risorse del Patto per il Sud della Regione. «In particolare - spiega il governatore - nel comune avolese si interverrà sulla fascia costiera prospiciente il centro abitato per un tratto di costa di circa 3,5 chilometri. Nel territorio di Ispica gli interventi riguarderanno il litorale della Frazione di Santa Maria del Focallo per una lunghezza complessiva di circa 6 chilometri. Entrambi gli interventi prevedono il completamento dei lavori già realizzati con i primi stralci di finanziamento e contemplano opere rigide (pennelli e massicciate con rocce calcaree) e ripascimenti morbidi, mediante sabbie naturali omogenee al sito di destinazione».



La scadenza delle offerte è prevista entro la fine del mese di maggio. I cantieri saranno avviati al termine della prossima stagione balneare e l’esecuzione degli stessi lavori prevede un cronoprogramma di circa 2 anni per singolo intervento «Le due opere - aggiunge Musumeci - sono un ulteriore passo verso il contrasto del fenomeno dell’erosione costiera che, nel corso dei decenni, sta interessando tutti i litorali della nostra Isola. A seguito degli interventi nei due litorali, sono previste somme utili per monitorare, anche attraverso strumenti satellitari, l'evoluzione della linea di costa dei tratti interessati».