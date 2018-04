Solidarietà a Borrometi, sindaco di Pachino annuncia marcia legalità

CATANIA - «Le minacce di morte nei confronti di Borrometi sono inumane. Al giornalista esprimo tutta la mia solidarietà, dell’amministrazione comunale e di tutta la città». Così il sindaco di Pachino, Roberto Bruno, auspicando che «il giornalista possa continuare la battaglia contro le mafie e la criminalità». Il sindaco esprime anche «un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine che con la loro costante presenza sul territorio riescono a prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità, restando sempre al fianco dei cittadini». «Anche per questo giovedì 12 aprile - sottolinea Bruno - è importante manifestare per la legalità e partecipare alla marcia Pachino per la legalità. Rivolgo pertanto il massimo appello alla partecipazione di tutta la cittadinanza: istituzioni, imprese, commercianti, sindacati, scuole, parrocchie, associazioni».